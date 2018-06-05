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У Києві школяр викинувся з вікна

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У Солом'янському районі Києва 14-річний хлопець вистрибнув з дев'ятого поверху висотки. Від отриманих травм підліток загинув.

Про це OBOZREVATEL дізнався з власних джерел. Надзвичайна подія сталася на проспекті Лобановського (колишній Червонозоряний) 4 червня. Прибулі на місце події медики вже нічим не могли допомогти школяреві.

У поліції підтвердили даний випадок нашим журналістам.

"Дитина наклала на себе руки", - розповіли у прес-службі ГУ Національної поліції у Києві. Обставини події правоохоронці не уточнили.

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У той же час місцеві жителі повідомили нашим журналістам, що причиною трагедії могла стати сварка в родині через результати навчання підлітка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва 4-річний хлопчик випав з 12-го поверху після того, як сперся на москітну сітку. Дитина загинула на місці.

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Теми
ЕксклюзивНовини Києва та Київської областіКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
кримінал
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