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4 грудня • оновлено в 16:39
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"Мамо, а куди ми далі їдемо?" Батьки вбитої у Києві дитини зробили гучні заяви

66т
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Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв зі своєю дружиною Інною у Шевченківському районному суді Києва зробили гучні заяви про вбивство їхнього трирічного сина Олександра.

Це трапилося після обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних. Чоловік також назвав прізвища тих, кого, на його думку, "треба посадити на детектор брехні" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я сподіваюся і впевнений, що поліцейські доведуть все до кінця... Я готовий надати список прізвищ тих людей, яких, на мій погляд, треба посадити на детектор брехні", – сказав Соболєв.

В'ячеслав Соболєв і його дружина Інна, а також син Олександр

В'ячеслав Соболєв і його дружина Інна, а також син Олександр

Він заявив, що, оскільки "замовлення не виконане, отже воно не скасоване". Депутат також сказав, що те, що підозрювані були на війні, їх не виправдовує.

"У мене тільки одне запитання до одного з них: якщо ти бачив, що я в машину сів... з двома дітьми. Тобі ж мене замовили, так стріляй у мене!" – заявив Соболєв.

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"Чотири прізвища з шести, я думаю, ви точно знаєте... Я не готовий їх звинувачувати, але я пропоную цим людям сісти на детектор брехні – нехай вони доведуть, що невинуваті", – відзначив депутат.

Він назвав прізвища двох суддів – Артур Ємельянов і Віктор Татьков, також якогось Вацлавського і політика Олександра Грановського.

Дружина Соболєва Інна зробила гучну заяву щодо самого моменту вбивства дитини.

"Коли ти з сім'єю сідаєш у машину. Йде твій маленький синочок, несе малюнок. Йде за ним донька. Вони сідають у машину. Синочок каже: "Мамочко, а куди ми далі їдемо?" Я кажу, що додому. А чоловік каже, що поїдемо собаці будку купимо, щоб він не замерз... І це крапка. Я розумію, що це постріл. Кажу чоловікові, щоб він швидко тиснув на газ. Я дивлюсь – він живий. А потім повертаюсь, бачу, що в моєї дитини немає пів голови... І її мізки я збирала власними руками..." – сказала вона і додала, що "їхній синочок до них повернеться".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області Замах на Соболєва
Місце
Україна Київ
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Ребенка, конечно, жаль. Почему не завалили папу, а стреляли в 3-х летнего не в чем не повинного - это вопрос
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3
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ttt ta
ttt ta
Герои СвинoРейxа так привыкли убивать детей, что даже в Кyeве остановиться не могут
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Яковлев Михаил
Яковлев Михаил
Кормлячи терористів раші - будь готов вмерти і сам...З сім"єю,,, Чи сам... На фронті теж чиїсь діти гинуть!
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2 из 3 ответов | показать все
Ш. Олег
Ш. Олег
Домбровска Катерина, я не маю фiзичної можливостi вiдповiдати на кожний мерзотний коментар у всесвiтнiй мережi, але запевняю Вас, що мої слова стосуються всiх, хто їх пише. Навiть мене самого - бо я теж iнодi у запалi можу написати те, за що потiм буває дуже соромно. Що стосується конкретно даного випадку, то я вважаю, що для насильницької смертi невинної дитини - будь-якої, незалежно вiд того, хто її батьки, яке у неї громадянство т.т.iн. - не може бути НIЯКИХ мотивацiй та виправдань. Абсолютно.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Ш. Олег, тобто решта паскудних коментарів на адресу наших захисників, що загинули, на адресу усього народу та країни тебе на зачіпає, так? То все було й є нормальним?!!!! Так що почніть з себе, а не з критики когось іншого. А те, що батько сім'ї там теж далеко не святий і, можливо, з його участю осиротіла не одна дитина - це теж поза увагою?... При всьому тому нікому не побажаю втрачати своїх дітей, навіть ворогам.
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