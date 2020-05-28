Домашній арешт колишнього нардепа і скандального київського забудовника Максима Микитася замінили на арешт із правом застави в 100 мільйонів гривень.

Таке рішення ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в четвер, 28 травня, задовольнивши апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у справі про заволодіння квартирами Національної гвардії.

"Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора САП Олексія Скибенка і своїм рішенням скасував постанову слідчого судді від 14 травня 2020 року. За рішенням судді Апеляційної палати ВАКС до екснардепа застосовано новий запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави", – повідомили в САП.

Колишнього нардепа взяли під варту в залі суду відразу після оголошення судового рішення.

Максим Микитась glavcom.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 травня суд зняв із Микитася електронний браслет і повернув закордонний паспорт. Отже, ВАКС не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження обов'язків для ексглави "Укрбуду".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!