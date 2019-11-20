Люди кинулися рятувати: очевидиця поділилася подробицями смертельної ДТП з маршруткою у Києві

Смертельна аварія з двома загиблими на вул. Зодчих у Києві 20 листопада трапилась через те, що позашляховик Toyota RAV-4 виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою.

Про подробиці ДТП OBOZREVATEL розповіла очевидиця трагедії Софія. Дівчина якраз стояла на балконі житлового будинку і бачила момент зіткнення.

"Було 23:43. Вилицею їхав бус, коли прямо в нього врізався легковий автомобіль. З маршрутки вибігли люди, які одразу ж почали намагатися відкрити двері водія позашляховика. Але двері не відкривалася", – повідомила вона.

ДТП у Києві

За словами дівчини, до місця події почали збігатися й інші очевидці.

Софія викликала "швидку", яка приїхала приблизно через десять хвилин, трохи пізніше під'їхало ще кілька бригад. Поліція, за її словами, прибула приблизно за три-чотири хвилини.

ДТП у Києві

Аварія трапилась на вул. Зодчих у Києві Google. Maps

За даними пресслужби ГУНП у Києві, аварія трапилась через те, що водій позашляховика не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. В результаті загинув 21-річний пасажир і 25-річний водій. Травми отримали ще троє пасажирів позашляховика – також молоді люди.

З пасажирів маршрутки постраждали чотири людини віком 54 – 68 років, а також 46-річний водій. За даними джерел OBOZREVATEL, у людей діагностували множинні забої та переломи.

Примітно, що водій Toyota – місцевий житель, він проживав недалеко від місця пригоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 10 місяців 2019 року в Україні трапилось 122 354 ДТП. У них загинули 2 716 осіб і постраждали 26 739.

У Києві за цей період трапилось 33 056 ДТП, в яких загинули 108 осіб і постраждали 2 161.

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