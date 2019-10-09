"Помер від однієї кулі": з'явилися нові деталі про вбивство дитини поліцією під Києвом

Поліція досі не спромоглася знайти зброю, з якої в травні вбили п'ятирічного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.
Досудове розслідування вбивства, в якому підозрюють поліцейських, планують закінчити в листопаді, повідомив 9 жовтня директор ДБР Роман Труба, передає "Радіо.Свобода".
"Усім зрозуміло, що потерпілий загинув від однієї кулі, значить, від одного учасника", – зазначив він і додав, що тип зброї було встановлено протягом перших днів після злочину, але її так і не знайшли.
Кирило й підозрювані в його вбивстві
колаж OBOZREVATEL
Глава ДБР уточнив, що в процесі слідчих дій провели близько 30 обшуків.
"Ми продовжуємо шукати. У нас ще є час на завершальному етапі експертизи і сподіваємося, що для повноти й цілісності обставин цього злочину, ми все ж шукаємо знаряддя вбивства", – повідомив Труба.
Як писав OBOZREVATEL:
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