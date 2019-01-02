Лупцювали ногами по голові: у Києві жорстоко побили авіаконструктора ''Мрії''

У Києві в людному місці п'ятеро чоловіків побили авіаконструктора заводу "Антонов" Віктора Ковальського, який є одним з творців Ан-74 і знаменитої "Мрії".

Як йдеться в сюжеті ТСН, сам потерпілий розповів, що двоє поліцейських брали участь в нападі на нього, запідозривши його у валютному шахрайстві.

Зокрема, один з тих, хто брав участь у побитті літньої людини, заявив, ніби він його обдурив на 10 тисяч доларів. Того вечора Ковальський повертався з роботи і виходив з метро "Шулявська". Раптово до нього підбіг невідомий і попросив прикурити.

"Я говорю: "Я не палю". Запальнички немає – відпусти. Тут же, як я сказав відпусти, хотів вирватися, на мене посипалися удари ззаду і по голові", – повідомив конструктор журналістам.

81-річного чоловіка били троє, а потім до них приєдналися патрульні. Свідки записали номер машини – 4435. В результаті на самого потерпілого наділи наручники й потягли в авто. А коли порвали йому портфель і заглянули в документи, побачили, що схопили не ту людину.

Віктор Ковальський скріншот

"Цей у червоній куртці нібито десь міняв якісь долари. Начебто його кинули на 10 тисяч доларів. Показали на мене. Але це вже потім з'ясувалося. Я про це не знав", – зазначив Ковальський.

В результаті авіаконструктор отримав струс мозку, пошкоджені зуб і спину. Сусід розповів, що перехожі викликали потерпілому медиків, а поліцейські ігнорували травми.

Як з'ясували журналісти, нападника в червоній куртці звуть Сергій. Він не відповів на запит з проханням викласти свою версію події. У поліції також поки не пояснили, що це була за спецоперація. У відомстві уточнили, що інцидент почався за участю патрульних, яких контролює інше керівництво.

Один з нападників

"Йдеться про патрульну поліцію, яка до нас стосунку жодного немає. Мої співробітники прибули на місце потім уже, коли там сталася ця сутичка. Саму сутичку наші співробітники не бачили і, звісно, не брали участі. Зараз розбираємося з цим – що там сталося", – відповіли в поліції.

Ковальський написав заяву. За даним фактом відкрили кримінальне провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кременчуці були затримані співробітники патрульної поліції за підозрою в розбійному нападі на перехожого.