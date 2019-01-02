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/Кримінал

Лупцювали ногами по голові: у Києві жорстоко побили авіаконструктора ''Мрії''

11.1тЧитати матеріал російською

У Києві в людному місці п'ятеро чоловіків побили авіаконструктора заводу "Антонов" Віктора Ковальського, який є одним з творців Ан-74 і знаменитої "Мрії".

Як йдеться в сюжеті ТСН, сам потерпілий розповів, що двоє поліцейських брали участь в нападі на нього, запідозривши його у валютному шахрайстві.

Зокрема, один з тих, хто брав участь у побитті літньої людини, заявив, ніби він його обдурив на 10 тисяч доларів. Того вечора Ковальський повертався з роботи і виходив з метро "Шулявська". Раптово до нього підбіг невідомий і попросив прикурити.

"Я говорю: "Я не палю". Запальнички немає – відпусти. Тут же, як я сказав відпусти, хотів вирватися, на мене посипалися удари ззаду і по голові", – повідомив конструктор журналістам.

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81-річного чоловіка били троє, а потім до них приєдналися патрульні. Свідки записали номер машини – 4435. В результаті на самого потерпілого наділи наручники й потягли в авто. А коли порвали йому портфель і заглянули в документи, побачили, що схопили не ту людину.

Віктор Ковальський

Віктор Ковальський

скріншот

"Цей у червоній куртці нібито десь міняв якісь долари. Начебто його кинули на 10 тисяч доларів. Показали на мене. Але це вже потім з'ясувалося. Я про це не знав", – зазначив Ковальський.

В результаті авіаконструктор отримав струс мозку, пошкоджені зуб і спину. Сусід розповів, що перехожі викликали потерпілому медиків, а поліцейські ігнорували травми.

Як з'ясували журналісти, нападника в червоній куртці звуть Сергій. Він не відповів на запит з проханням викласти свою версію події. У поліції також поки не пояснили, що це була за спецоперація. У відомстві уточнили, що інцидент почався за участю патрульних, яких контролює інше керівництво.

Один з нападників

Один з нападників

"Йдеться про патрульну поліцію, яка до нас стосунку жодного немає. Мої співробітники прибули на місце потім уже, коли там сталася ця сутичка. Саму сутичку наші співробітники не бачили і, звісно, не брали участі. Зараз розбираємося з цим – що там сталося", – відповіли в поліції.

Ковальський написав заяву. За даним фактом відкрили кримінальне провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кременчуці були затримані співробітники патрульної поліції за підозрою в розбійному нападі на перехожого.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
поліція"Антонов"
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Livesey David
Livesey David
Хотели декоммунизировать советского авиконструктора, я так понимаю.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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Файбер Моня
Файбер Моня
Разгул преступности в Украине после майдана превзошёл все пределы. К сожалению, наш "миныстр" авакян ничего не делает для того, чтобы украинцы могли спокойно жить в своей стране.
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Дмитрий Дмитрий
Дмитрий Дмитрий
Файбер Моня, Моня ты опять сосала в туалете? Вуайеризм страдаешь?
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Олаг Олександр
Олаг Олександр
Маня, що ти мелеш? Я українець, спокійно живу в Україні (наскільки спокійно можна, коли на іншому її краї війна).
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