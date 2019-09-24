Головна Новини
24 вересня • оновлено в 18:48
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Лежав на дорозі у крові: у Києві жорстоко вбили чоловіка

1.5т Читати матеріал російською

У Києві, біля станції метро "Видубичі", між двома чоловіками під час вживання алкогольних напоїв виникла сварка. Один із них схопив ніж і завдав опоненту удару у живіт. Потерпілий загинув на місці події.

Як написала пресслужба поліції Києва, до Голосіївського УП надійшла інформація, що на проїзній частині лежить хлопець у крові. На виклик прибули патрульні, слідчо-оперативні групи та "швидка" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місці медики констатували смерть чоловіка 1990 року народження, який загинув від ножового поранення.

У Києві жорстоко вбили чоловіка

У Києві жорстоко вбили чоловіка

Поліція Києва

Так, правоохоронці встановили, що на вулиці потерпілий у компанії розпивав спиртні напої та посварився з одним із присутніх. У результаті той вдарив його ножем та втік із місця події.

"Ми знайшли правопорушника біля автостанції у розважальному закладі. Він зізнався у скоєному злочині", – повідомив начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

Новини
Зґвалтував і перерізав горло: на Донеччині жорстоко вбили дівчинку

Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисник уже мав судимість за вчинення грабежів та розбійних нападів.

За фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі. Вирішуватиметься питання щодо обрання правопорушнику міри запобіжного заходу.

У Києві, біля станції метро Видубичі, вбили чоловіка

У Києві, біля станції метро Видубичі, вбили чоловіка

Поліція Києва

Правопорушника знайшли біля автостанції у розважальному закладі

Правопорушника знайшли біля автостанції у розважальному закладі

Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
метро вбивство
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Драго Кувалда
Драго Кувалда
АТОшники резвятся.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel