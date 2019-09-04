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4 вересня • оновлено в 17:03
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Крига скресла: у Києві взялися за "вбивцю метро". Фото і відео

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Після публікації OBOZREVATEL про безмежну забудову транспортного вузла біля станції метро "Харківська" у Києві поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це нашим журналістам стало відомо з власних джерел.

У середу, 4 вересня, місцеві жителі помітили близько будівництва "підозрілих людей". Під час розмови чоловіки повідомили, що вони співробітники поліції, які проводять огляд будівельних об'єктів в рамках кримінального провадження.

Забудова біля метро "Харківська"

Забудова біля метро "Харківська"

Джерело OBOZREVATEL повідомило, що приводом для початку кримінального провадження стала публікація в ЗМІ, а також звернення місцевих жителів, які стверджують, що через будівництво на станції метрополітену вже відвалюється штукатурка.

Слідчі на території одного з будівництв

Слідчі на території одного з будівництв

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OBOZREVATEL направив офіційний запит до Управління поліції в метрополітені ГУНП України в м Київ.

Нас цікавило: надходили до Управління звернення, повідомлення про порушення законності під час будівельних робіт біля метро "Харківська"? Якщо так, чи зареєстровані матеріали кримінального провадження, коли, і яка попередня правова кваліфікація?

Будівництво трьох об'єктів торгівлі біля станції метро "Харківська"

Будівництво трьох об'єктів торгівлі біля станції метро "Харківська"

Нагадаємо, що будівництво трьох об'єктів торгівлі поряд з метро вже зараз дає серйозне додаткове навантаження на транспортний вузол пр. Бажана – вул. Ревуцького.

З парної сторони проспекту на невеликій території паркуються десятки міських і міжміських маршруток. Деякі водії навіть висаджують пасажирів безпосередньо на проїжджій частині. А це дуже небезпечно і, до того ж, провокує затори. Один із з'їздів вже сьогодні є справжньою парковку.

Крига скресла: у Києві взялися за "вбивцю метро". Фото і відео

Раніше влада планувала будівництво транспортного пересадочного вузла для автомобілістів біля метро "Харківська". Схоже, про це доведеться забути.

В результаті забудови з'їзд з вул. Ревуцького на пр. Бажана перетворився в суцільну парковку. Через це відбуваються затори

В результаті забудови з'їзд з вул. Ревуцького на пр. Бажана перетворився в суцільну парковку. Через це відбуваються затори

Крига скресла: у Києві взялися за "вбивцю метро". Фото і відео

З відкритих джерел відомо, що забудовниками будівництва об'єктів торгівлі біля метро є: ТОВ "Сан Іннотех", ТОВ "Буд-Інвест Маркет" і ТОВ "Магістраль-Буд ЛТД".

У 2009-му ділянки біля ст. м. "Харківська" були передані командою тоді ще мера Леоніда Черновецького в оренду. Звернемо увагу, що будівельні роботи почалися через дев'ять років після передачі в оренду. Це є порушенням законодавства.

(Далі буде...)

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал забудовник будівництво Національна поліція України
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