Крадуть дані та шантажують: мережу обурила історія власниці IPhone і магазину "Цитрус"

Мешканці Києва почали надходити дзвінки та СМС з погрозами від шантажистів через 1,5 місяці після того, як вона здала зламаний iPhone 6S в сервісний центр магазину "Цитрус" за умовами програми "Абсолютна Безпека".

Як стверджує брат дівчини Стас Графський на своїй сторінці в Facebook, телефон був визнаний таким, який не підлягає відновленню (дістати дані або скинути свої акаунти, за словами фахівців служби, не було можливості). За домовленістю телефон був зданий для "відправки на утилізацію до Китаю". Однак смартфон виявився в руках зловмисників, які вимагали відкрити їм доступ до iCloud. В іншому випадку невідомі погрожували розіслати всім особисті фото дівчини, скористатися її паспортними даними, які перебували на телефоні, і навіть приїхати до неї особисто, оскільки знають про неї все.

"Я вийшов на зв'язок з шантажистами від імені сестри, і один з них проговорився, що давно працює з телефонами від "Цитруса" і від їхнього партнера. Судячи з його впевненій манері вести розмову, він шантажує власників телефонів не вперше. І канал перепродажу телефонів, які нібито йдуть на брухт, в компанії Цитрус налагоджений дуже добре", - розповідає чоловік.

facebook / Stas Grafskiy

За його словами, при зверненні до керівництва магазину з проханням розібратися в ситуації, директор Віктор Чебернін "поводився зухвало і не показував прагнення сприяти в максимальному вирішенні цієї проблеми".

"Більш того, ця ситуація не викликала з його боку ніяких питань або хоча б здивування. На наступний день Віктор Чебернін вже особисто мені повідомив, що він зв'язався зі зловмисниками (цікаво, де він взяв їхні контакти, якщо у сестри він їх не питав?), і питання вирішене. І в цей же час невідомі особи почали розсилку її фотографій по її контактам. Крім того, почалися дзвінки від шантажистів на мій номер телефону", - каже Стас Графський.

facebook / Stas Grafskiy

Чоловік розповідає, що після того, що сталося його сестра отримала нервовий зрив і знаходиться в стані депресії.

"Поведінка і реакція керівництва компанії дають підставу думати, що такі випадки відбуваються на регулярній основі. Більш того, співробітники компанії самі її і організовують. Іншого пояснення їхніх дій, вірніше бездіяльності у мене немає. Ми вже подали заяву в поліцію", - зазначив Стас Графський.

facebook / Stas Grafskiy

Директор компанії "Цитрус" Віталій Кузнєцов у коментарі під постом в соцмережі підтвердив, що телефон незаконно потрапив в руки шантажистів. До інциденту причетний один співробітник магазина. А інші звинувачення спростовує.

"Телефон, який перебував у сервісному центрі, був несанкціоновано вилучений його співробітником. Оскільки телефон був визнаний неробочим, його пропажа була виявлена ​​вчасно. На непрацюючому телефоні зберігалася невидалена інформація колишньої власниці. Теж недбалий співробітник продав телефон на запчастини на радіо ринку в Дніпрі. Після цього втоплений телефон був "відновлений" підприємцями з ринку і проданий невідомим особам, які опинилися непорядними громадянами і для зняття блокування iCloud вдалися до низькоморальних дій", - заявив він.

За словами Віталія Кузнєцова, після звернення клієнта зусиллями департаменту безпеки компанія знайшла точку продажу телефону на радіоринку і кінцевого користувача пристрою.

"Наразі наша служба безпеки готова передати телефон його колишньому власникові. Також, ми готові надати слідчим органам всі дані про людей, які застосовували неправомірні дії до колишньої власниці телефону", - говорить він.

Щоб такі ситуації не повторювалися в майбутньому, керівництво компанії оперативно затвердив новий регламент інвентаризації в сервісних центрах.

"Паралельно, ми починаємо проведення перевірок всіх торгових точок і сервісних центрів на предмет виконання більш строгих правил і процедур. Я в особі компанії вже очолив подальший діалог з потерпілим клієнтом", - заявив Віталій Кузнєцов.

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