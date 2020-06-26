Киянину оголосили підозру у замаху на вбивство за побиття 6-річної дитини

Чоловікові, який у Києві побив 6-річного хрещеника, оголосили про підозру у замаху на вбивство дитини.

Про це повідомила пресслужба прокуратури міста Києва. Їм вдалося встановити хронологію трагічних подій.

"Підозрюваний перебував у квартирі в компанії декількох чоловіків і матері постраждалого хлопчика і вживав алкоголь. Згодом чоловік пішов у сусідню кімнату, де перебували діти господині – хлопчики 6-ти і 9-ти років. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, підозрюваний схопив молодшого хлопчика і почав наносити йому численні удари по різних частинах тіла", – повідомили в прокуратурі.

У результаті побиття дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, множинні переломи і забої внутрішніх органів. Його 9-річного брата забрали з сім'ї співробітники Служби у справах дітей та сім'ї Деснянської РДА.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч.2 ст.15 п.2 ч.2 ст.115 КК України (замах на вбивство малолітньої дитини). Зараз вирішується питання про його арешт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чоловіка запідозрили в тому, що він ледь не вбив 6-річного хрещеника. Хлопчик перебуває в лікарні у важкому стані.