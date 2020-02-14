Киянин убив і розчленував тещу на День народження: тіло виніс у мішку в підвал

У Києві в п'ятницю, 14 лютого, в будинку за адресою Харківське шосе, 21/3 чоловік убив тещу і намагався заховати її тіло в мішку в підвалі.

Як пише "Інформатор", один з мешканців будинку помітив, що сусід сховав сірий мішок у підвалі. Він вирішив перевірити його, а потім побачив сліди крові і голову людини (щоб подивитися вигляді з місця подій поскрольте).

У Києві зять убив тещу і розчленував тіло "Інформатор"

На місце одразу ж прибули поліцейські. За словами заявника, після того, як сусід залишив мішок у підвалі, він повернувся у свою квартиру.

Там його і затримали правоохоронці. Убитою виявилася теща підозрюваного. Як з'ясувалося, у жінки якраз був День народження.

На місці працюють криміналісти та кінологи. Подробиці встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Подільському районі Києва місцева жителька виявила два трупи в квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік. Загиблими виявилися дві дівчини, одна з них – неповнолітня. Їх трупи були зв'язані скотчем.

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