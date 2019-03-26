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/Кримінал

Кинув автомобіль і втік: у Києві авто на єврономерах влетіло в мотоцикл

1.3тЧитати матеріал російською

У Києві вночі 26 березня на проспекті Лобановського водій автомобіля Opel збив мотоцикліста, після чого кинув своє авто на єврономерах і втік.

У мотоцикліста діагностували травму голови. Він був госпіталізований з місця події, повідомили в Telegram "Київ Оперативний".

"За словами свідків, водій намагався розвернутися в забороненому місці, незважаючи на подвійну суцільну. Після зіткнення втік і кинув свій автомобіль", ‒ уточнили в спільноті.

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У Києві авто збило мотоцикліста

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У Києві авто збило мотоцикліста

У Києві авто збило мотоцикліста

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Особа водія і подробиці події встановлюються.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому в Луцьку трапилася аварія, в якій загинули дві людини. Учасниками ДТП стали автобус і два легкові авто, в тому числі й таксі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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