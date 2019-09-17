Кинули цеглину: в Києві "тітушки" напали на знімальну групу

У Києві компанія агресивних молодиків напала на знімальну групу, яка намагалася зафіксувати рейдерське захоплення комунальної території.

Вони били ногами авто журналістів та кинули в скло цеглину. Відеозапис з місця НП опублікували в групі "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Просимо допомогти в пошуку "тітушок", які напали на знімальну групу, що приїхала на Поділ для фіксації рейдерського захоплення комунальної території та невиконання рішення суду", – звернулися в соцмережі.

"Тітушки" напали на машину Скріншот

Нападники ногами били авто Скріншот

За попередньою інформацією, учасниками нападу є особу, причетні до бійки і стрілянини в співробітників "Муніципальної варти", яка відбулася в серпні в парку Голосіївського району.

Як писав OBOZREVATEL:

в ніч на 20 серпня в Києві біля станції метро "Голосіївська" тарпилася стрілянина, в результаті якої постраждали кілька осіб. Правоохоронці затримали п'ятьох учасників події.

З'ясувалося, що під час обходу території Голосіївського парку співробітники КП "Муніципальна варта" помітили велике скупчення підозрілих осіб в чорній уніформі, які голосно щось з'ясовували між собою. Вони представилися приватноохоронною фірмою.

При спробі наряду дізнатися про причини зборів невідомі почали ображати охоронців із застосуванням нецензурної лексики.

Два фігуранта розслідування про стрілянину в Голосіївському районі Києва вийшли під заставу з лікарні слідчого ізолятора.

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