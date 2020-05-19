Ймовірне організатору замовного вбивства доброволиці АТО Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва повідомили підозру.

Про це написала пресслужба Офісу генерального прокурора України на своєму сайті. Трагедія трапилась 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області.

За даними слідства, тоді невідомі відкрили вогонь по авто, у якому їхали Окуєва та Осмаєв. У результаті жінка загинула, а чоловіка було поранено.

"За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру організатору замовного вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство Адама Осмаєва (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 27 п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", – йдеться у повідомлені.

Ймовірному організатору вбивства Аміни Окуєвої оголошено підозру 112.ua

"Встановлено, що підозрюваний – уродженець Чечні, громадянин Російської Федерації. З метою вчинення умисного вбивства Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва він підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль", – додали у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Зазначається, що у січні 2020 року ймовірних виконавців злочину було затримано. Станом на 19 травня слідчі дії тривали, здійснювались заходи щодо затримання всіх осіб, які можуть бути причетними.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 жовтня 2017 року під Києвом розстріляли автомобіль, у якому перебували добровольці АТО Адам Осмаєв і Аміна Окуєва. В результаті замаху Окуєва загинула.

Національна поліція України 12 січня 2020 року заявила про затримання групи осіб, яких підозрюють у скоєнні цього злочину.

Журналісти з'ясували особу одного із затриманих. Ним нібито виявився бізнесмен з Києва Ігор Редькін.

Правоохоронці затримали ще одну людину з групи осіб, нібито причетних до вбивства Окуєвої та замаху на життя Осмаєва.

Було розкрито скандальні факти про вбивство Окуєвої і замахи на її чоловіка Осмаєва, а також народного депутата Верховної ради України VIII скликання Ігоря Мосійчука.

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