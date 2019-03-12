Зі слабкими нервами не дивитися: у Києві молодий батько по-звірячому побив сусіда через гучну музику. Відео 18+

У неділю, 10 березня, у Києві біля своєї квартири побили чоловіка. Інцидент трапився у будинку по вулиці Калнишевського, 14.

Про ситуацію написала у Facebook мешканка будинку Олена Лижина, яка прикріпила до посту відео з камери спостереження. За її словами, чоловіка побив його ж сусід через гучну музику, яка заважала дитині. Судячи з коментарів, мешканці неодноразово просили робити її тихіше, на що меломан не реагував.

"Можливо я з ними їжджу в ліфті, вітаюся... Горю надією що їх обох посадять", — прокоментувала дівчина жорстоке покарання. Вона зазначила, що потерпілий отримав струс, переломи, втратив зуби, але вирішив не розголошувати своє ім'я з побоювань за своїх близьких.

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Варто зазначити, що думки під постом кардинально розійшлися. Багато людей обурені таким способом залагоджувати конфлікти і вимагають розібратися з агресором з усією суворістю закону. Однак є і значна кількість коментаторів, які зізналися, що поділяють почуття сусіда-нападника, оскільки також стикалися з подібними ситуаціями.

"Нехай цей мужик прийде до мене під під'їздом і вирубає всіх тварюк, які бухають, кричать і слухають музику до ранку. Ненавиджу виродків, іноді просто хочеться взяти биту і вийти у двір. 4-а ранку, тобі завтра на роботу, дитині до школи, а вони, мерзоти, кричать до ранку. Ненавиджу. А міліція вже просто не приїздить!", — написала Юлія Куренівська.

"Видно мужика дістав сусід з музикою, але вбивати не потрібно. Дав би пару раз по печінці, а це перебір", "Без образ, але я свого сусіда за дитину сплячу вбив би", "Сподіваюся, цю агресивну тварину посадять надовго! Міг би злегка дати сусідові, щоб налякати, але не до такої ж міри бити, я думала, що він вирішив його вбити!", "З 10 ранку і до 10 вечора, можу робити у себе вдома що хочу і як хочу! Є закон! Ну, гаразд разок напоумив — добивати навіщо? За що!" — пишуть у коментарях.

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