Їхав із похорону батька: стало відомо про жертву жахливої ДТП під Києвом

У страшному ДТП під Києвом 11 листопада загинув чоловік, який їхав із похорону батька.

Про це на сторінці у Facebook розповів журналіст Богдан Логвиненко. "Під Києвом загинув чоловік моєї мами у ДТП. Вони в'їхали у фуру ззаду, водій і пасажирка в лікарні, а він був єдиним пасажиром ззаду. Непристебнутим пасажиром ззаду. Єдиним, хто загинув у цій аварії", – наголосив він.

ДТП під Києвом Ілюстрація

За словами Логвиненка, причина загибелі в тому, що в Україні не заведено пристібатися ззаду.

"Він їхав із похорону свого батька під Києвом. Можливо, цей запис врятує чиєсь життя, коли ви знову подумаєте, чи варто пристібатися", – написав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на кордоні Деснянського і Дніпровського районів у Києві розташоване перехрестя, яке вже заслужило славу "кривавого". Йдеться про перетин пр. Ватутіна (Шухевича) з одного боку та пр. В. Маяковського – б. Перова – з іншого. Цей транспортний вузол привернув до себе увагу киян після кількох масштабних ДТП у жовтні.

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