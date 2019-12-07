Хотіла розпороти живіт: на вулиці Києва сталася кривава драма. Відео

У п'ятницю, 6 грудня, жінка з сильною кровотечею намагалася накласти на себе руки, розпоровши живіт ножем. Подія трапилася близько п'ятої ранку на одній з вулиць Києва.

Медики "швидкої" намагалися надати допомогу жінці, але вона не підпускала їх і загрожувала себе порізати. Про це повідомили на сторінці Патрульній поліції Києва в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ситуація не змінилася, коли на місце події приїхала поліція, але жінці потрібна була термінова медична допомога через кровотечу. Патрульний швидко придумав спосіб, як відвернути увагу жінки, і вирвав ніж у неї з рук.

"Він зауважив, що жінці було холодно, а її шапка лежала неподалік на тротуарі. Підібравши шапку, він запропонував жінці її одягнути, але вона не захотіла відпускати ніж. Тоді інспектор запропонував їй свою допомогу і, скоротивши відстань, ривком вирвав ніж з її рук", - повідомили в поліції.

Жінку одразу передали медикам для надання екстреної допомоги.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві біля станції метро "Оболонь" 6 грудня помітили закривавлену дівчину з ножем в руці. Коли на місце приїхали медики, вона обіцяла встромити ніж собі в серце, а також вбити лікарів.

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