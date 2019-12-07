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7 грудня • оновлено в 11:07
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Хотіла розпороти живіт: на вулиці Києва сталася кривава драма. Відео

3.2т
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У п'ятницю, 6 грудня, жінка з сильною кровотечею намагалася накласти на себе руки, розпоровши живіт ножем. Подія трапилася близько п'ятої ранку на одній з вулиць Києва.

Медики "швидкої" намагалися надати допомогу жінці, але вона не підпускала їх і загрожувала себе порізати. Про це повідомили на сторінці Патрульній поліції Києва в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Ситуація не змінилася, коли на місце події приїхала поліція, але жінці потрібна була термінова медична допомога через кровотечу. Патрульний швидко придумав спосіб, як відвернути увагу жінки, і вирвав ніж у неї з рук.

"Він зауважив, що жінці було холодно, а її шапка лежала неподалік на тротуарі. Підібравши шапку, він запропонував жінці її одягнути, але вона не захотіла відпускати ніж. Тоді інспектор запропонував їй свою допомогу і, скоротивши відстань, ривком вирвав ніж з її рук", - повідомили в поліції.

Жінку одразу передали медикам для надання екстреної допомоги.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві біля станції метро "Оболонь" 6 грудня помітили закривавлену дівчину з ножем в руці. Коли на місце приїхали медики, вона обіцяла встромити ніж собі в серце, а також вбити лікарів.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
Тег
самогубство
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