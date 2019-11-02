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2 листопада • оновлено в 11:49
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Хлопчик почав ходити! У справі ДТП з тещею Притули трапився несподіваний поворот

6.2т Читати матеріал російською

У Києві 22 серпня теща відомого шоумена Сергія Притули і нардепа Ради VIII скликання від групи "Відродження" Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник на авто збила жінку з дев'ятирічною дитиною. Їх уже виписали з лікарні, але стан матері – був слабким. Хлопчик вже зміг потрохи ходити.

Про це розповів адвокат потерпілих Юрій Сухов "КП" в Україні". Хлопця виписали з лікувального закладу кілька тижнів тому (Станом на 2 листопада. – Ред.), а жінку – лише минулого.

Але насправді вона все ще перебувала на лікуванні в амбулаторному режимі, і процес її одужання тривав дуже важко.

У справі ДТП з тещею Притули трапився різкий поворот

У справі ДТП з тещею Притули трапився різкий поворот

"У мами стан слабкий, вона ще не реабілітувалася від отриманих травм. Їй вставили спиці, адже у жінки пошкоджені ключиці і стегно, доводилося по черзі робити операції", – зазначив Сухов.

Адвокат додав, що хлопчик після виписки не міг самостійно пересуватися, але вже трохи зміцнів та почав ходити. Щоправда, за словами Сухова, говорити про повне одужання – рано.

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Також сторона Сопельник все ж почала допомагати фінансово і оплачувала лікування постраждалим.

"Вони перераховували гроші на картку. Все, що перераховували, зафіксовано, цього ми не приховуємо. Гроші використані на лікування", – підсумував адвокат.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Віталій Хомутинник Сергій Притула
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
И в чем же неожиданный поворот?
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