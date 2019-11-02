Хлопчик почав ходити! У справі ДТП з тещею Притули трапився несподіваний поворот

У Києві 22 серпня теща відомого шоумена Сергія Притули і нардепа Ради VIII скликання від групи "Відродження" Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник на авто збила жінку з дев'ятирічною дитиною. Їх уже виписали з лікарні, але стан матері – був слабким. Хлопчик вже зміг потрохи ходити.
Про це розповів адвокат потерпілих Юрій Сухов "КП" в Україні". Хлопця виписали з лікувального закладу кілька тижнів тому (Станом на 2 листопада. – Ред.), а жінку – лише минулого.
Але насправді вона все ще перебувала на лікуванні в амбулаторному режимі, і процес її одужання тривав дуже важко.
У справі ДТП з тещею Притули трапився різкий поворот
"У мами стан слабкий, вона ще не реабілітувалася від отриманих травм. Їй вставили спиці, адже у жінки пошкоджені ключиці і стегно, доводилося по черзі робити операції", – зазначив Сухов.
Адвокат додав, що хлопчик після виписки не міг самостійно пересуватися, але вже трохи зміцнів та почав ходити. Щоправда, за словами Сухова, говорити про повне одужання – рано.
Також сторона Сопельник все ж почала допомагати фінансово і оплачувала лікування постраждалим.
"Вони перераховували гроші на картку. Все, що перераховували, зафіксовано, цього ми не приховуємо. Гроші використані на лікування", – підсумував адвокат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Дарницькому районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. У дворі будинку автомобіль наїхав на матір з 9-річним сином.
За кермом кросовера Mazda перебувала 59-річна Сопельник. Жінка є тещею відомого шоумена Притули і народного депутата від групи "Відродження" Хомутинніка.
Потерпілий в ДТП 9-річний хлопчик залишився живим, його доставили до столичної дитячої лікарні "Охматдит".
Притула вперше прокоментував аварію за участю своєї тещі.
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Сопельник. Їй призначили домашній арешт із забороною покидати місце проживання з 23:00 до 6:00. Термін дії запобіжного заходу дів до 22 жовтня 2019 року.
Сім'я жінки не запропонувала допомогу постраждалим.
Постраждалих нібито звинуватили у відмові розглядати пропозицію про матеріальну допомогу в лікуванні.
Між адвокатами Сопельник і потерпілих в резонансному ДТП розгорілася суперечка через фінансову допомогу.
Хлопчика Ростислава, який постраждав в аварії з тещею Притули і Хомутинніка, виписали з лікарні. Його мама Анжела ще продовжувала лікування, їй провели чергову операцію.
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