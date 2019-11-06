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6 листопада • оновлено в 08:53
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Грабують під гіпнозом: у Києві з'явилася нова схема обману. Фото

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У Києві орудує злочинна група, яка грабує пенсіонерів, застосовуючи гіпноз.

Про це в Facebook повідомляє "Київ Оперативний". Злочин стався на вулиці Каштанова, 4, (Троєщина), де пограбували 65-річну киянку.

"Працювали за схемою: підійшли на вулиці і запропонували оформити дисконтну карту на 30%, потім почали заговорювати, під гіпнозом прийшли в квартиру, і бабуся не усвідомлено віддала всі гроші. Але змогла пізнати. Жінка робила вигляд, ніби вона вже оформила у них карту і прийшла віддати їм гроші, дала тисячу доларів і якусь суму в гривнях", – йдеться в повідомленні.

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Грабують під гіпнозом: у Києві з'явилася нова схема обману. Фото

Київ Оперативний

Грабують під гіпнозом: у Києві з'явилася нова схема обману. Фото

Київ Оперативний

Грабують під гіпнозом: у Києві з'явилася нова схема обману. Фото

Київ Оперативний

Грабують під гіпнозом: у Києві з'явилася нова схема обману. Фото

Київ Оперативний

У коментарях під постом користувачі відзначили, що можливо ніякого гіпнозу не було, а працювали професійні злодії.

"Це так звані Броварські "цигани-карманниці". Там немає гіпнозу, просто хороші психологи. Кожен день кочують по ринках і ТЦ. Бачив часто в Україні", "Та ні, жодного гіпнозу, просто напросто заговорили зуби, а бабуся повелася, це цигани, і добре розбираються в психології", – писали в мережі.

Грабують під гіпнозом: у Києві з'явилася нова схема обману. Фото

Скріншот

Грабують під гіпнозом: у Києві з'явилася нова схема обману. Фото

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкриті найпопулярніші "мітки" домушників у Києві.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
кримінал
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