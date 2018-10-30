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/Кримінал

У Києві з битами і ножем напали на депутата: що відомо

3.2тЧитати матеріал російською

У Солом'янському районі Києва 29 жовтня напали на депутата Київради (фракція ВО "Свобода") Володимира Назаренка.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, це сталося на проспекті Перемоги приблизно о 23:30.

Двоє невідомих чекали Назаренка біля його будинку. Із кийками у руках вони кинулися до депутата — той почав утікати. Чоловіки наздогнали свободівця і завдали декілька ударів кийками.

Володимир Назаренко

Володимир Назаренко

Фото: ВГО "Сокіл" Сумщина

Правоохоронцям Володимир Назаренко заявив, що крім кийок в одного із переслідувачів у руках був ніж, а в іншого — пістолет.

"Важко повірити, що і ніж, і пістолет, і кийки одночасно. Тим більше, що переслідування тривало лише 30 секунд. Може, у страху очі великі. Можливо, Назаренку вигідно, щоб всі вважали, ніби його хотіли вбити", — розповіло джерело.

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Депутата відвезли у Лікарню швидкої медичної допомоги на вул. Братиславській — у відділення політравми. Попередній вердикт медиків — удари і гостра реакція на стрес.

Зазначимо, що 28 жовтня на київській АЗС Glusсo націоналісти завадили жінці оплатити пальне на заправці. В автомобілі у цей час перебувала дитина-інвалід.

За словами активістів, АЗС пов'язана із Віктором Медведчуком, тож покупець таким чином "спонсорує російський бізнес". Відбулася суперечка, відео якої на своїй сторінці у Facebook оприлюднив Сергій Коптєлов.

"Націоналісти на чолі з депутатом-свободівцем Київради Володимиром Назаренком блокували автомобіль жінки на одній із заправок Glusko. Не давали оплатити бензин, обклеїли все авто агітаційними налiпками і запитували: "Ви були на фронті?" — уточнив Коптєлов у коментарі до запису.

Інцидент із жінкою викликав гнівну реакцію користувачів соцмереж.

Зазначимо, що Назаренко також викладав фото й відео з акції на заправці, його вважають одним із організаторів.

У Києві з битами і ножем напали на депутата: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві щодня відбуваються крадіжки, грабежі та розбійні напади.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
криміналКиїврада
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Даю подсказку - на свободовца напали агенты ГРУ! И в руках у них были не нож с пистолетов а Искандеры начиненные Новичком!
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