"Еякулював дитині на ноги": у Києві педофіл напав на дівчинку просто в тролейбусі

У Києві батьки 9-річної дівчинки поскаржилися на педофіла, який в тролейбусі №30 (маршрут Кадетський Гай – проспект Маяковського) нібито дістав біля дитини статевий орган і еякулював їй просто на ноги.

Про це написали на Telegram-каналі "Киев Оперативный". Сім'я дівчинки шукала свідків події.

"Моя мама поверталася з моїми дітьми тролейбусом №30 (брендований біло-рожевими наклейками). Приблизно на Північному мості до моєї 9-річної дитини підійшов чоловік років 50... Став біля дівчинки, дістав свій статевий орган і еякулював дитині на ноги", – відзначили в повідомленні.

У Києві педофіл напав на дівчинку в тролейбусі

За словами батьків дівчинки, чоловік був одягнений в сорочку в біло-червону клітку і сині джинси, мав не типову для українців зовнішність.

Вони додали, що дівчинка дуже сильно злякалася і не змогла покликати бабусю, яка сиділа попереду. Після скоєного чоловік "вистрибнув" на зупинці "Ватутіна" – під мостом. Батьки написали заяву в поліцію.

"Можливо, хтось зможе описати цього чорта. Для мене головне завдання – відновити психіку моєї дівчинки і не допустити, щоб це сталося ще з кимось", – прокоментували вони.

Пост на Telegram-каналі "Киев Оперативный" Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Маріуполі Донецької області суд засудив до 14 років педофіла, який нападав на дівчат у віці 10-13 років. До цього чоловік тричі був судимий за злочини сексуального характеру.

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