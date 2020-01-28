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28 січня • оновлено в 11:01
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Думали, що помер: у Києві хлопець влаштував переполох

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У Києві хлопець під наркотиками влаштував справжній переполох. Він ліг спати просто біля входу до чужого будинку і не прокидався, тому небайдужі перехожі подумали, що той помер.

Коли працівникам швидкої вдалося розбудити юнака, він пояснив свій вчинок тим, що "йому так захотілося". Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Василь вирішив трохи відпочити і просто ліг під входом до будинку (не свого). Перехожі почали зупинятися, і за деякий час поблизу зібралося коло людей, яким було небайдуже. Спробували його розбудити, але не вдалося, і вони подумали, що хлопець помер. Зателефонували у швидку та поліцію і повідомили, що людина померла ("може, хтось викинув із вікна")", – йдеться у дописі.

У Києві хлопець влаштував переполох

У Києві хлопець влаштував переполох

Проте після того, як медики дали йому понюхати нашатирний спирт, юнак прокинувся, а уже дуже скоро тримав у руках енергетичний напій Revo. Він сам зізнався, що напередодні вживав марихуану.

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Прокусив руку другу і викинувся з третього поверху: у Києві хлопець викликав переполох

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва, на вулиці Михайла Донця, 2а, п'яний чоловік влаштував справжній переполох. Він хотів сісти за кермо, бив чужі авто і кидався на людей.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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