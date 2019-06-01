"Друг дивився і пив": у Києві потонув чоловік через спір на 500 грн

У Києві на Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом на 500 гривень.

"Два товариша відпочивали біля водойми. Одному років 30, а другому – 45-50. Сиділи, спілкувалися, випивали. А потім у них розгорівся спір", – йдеться в Telegram-каналі "Київ оперативний".

У результаті, перший поставив 500 гривень на те, що його товариш не зможе переплисти на інший берег і назад.

"Переміг. Товариш не зміг і потонув. Цей допив пійло і сидів дивлячись, як той тоне", – йдеться у повідомленні.

На Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом "Київ оперативний"

На Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом "Київ оперативний"

На Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом "Київ оперативний"

На Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом "Київ оперативний"

На Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом "Київ оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві п'яні підлітки напали на літнього чоловіка.

За даними очевидців, нападники били чоловіка і бризкали йому балончиком в обличчя.

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