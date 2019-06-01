ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

"Друг дивився і пив": у Києві потонув чоловік через спір на 500 грн

2.2тЧитати матеріал російською

У Києві на Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом на 500 гривень.

"Два товариша відпочивали біля водойми. Одному років 30, а другому – 45-50. Сиділи, спілкувалися, випивали. А потім у них розгорівся спір", – йдеться в Telegram-каналі "Київ оперативний".

У результаті, перший поставив 500 гривень на те, що його товариш не зможе переплисти на інший берег і назад.

Новини
У Києві водій Mercedes напав на маршрутника з пістолетом: відео побиття

"Переміг. Товариш не зміг і потонув. Цей допив пійло і сидів дивлячись, як той тоне", – йдеться у повідомленні.

На Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом

На Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом

"Київ оперативний"

На Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом

На Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом

"Київ оперативний"

На Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом

На Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом

"Київ оперативний"

На Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом

На Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом

"Київ оперативний"

На Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом

На Райдужному озері потонув чоловік через суперечку з другом

"Київ оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві п'яні підлітки напали на літнього чоловіка.

За даними очевидців, нападники били чоловіка і бризкали йому балончиком в обличчя.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
15
6
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Livesey David
Livesey David
А говорили, что свиньи хорошо плавают.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
леня зе
леня зе
да и где были спасатели, ишь ты в Крыму пляжи не готовы.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки