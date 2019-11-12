Допомагали п’яним водіям: на Київщині викрили поліцейських-порушників

На Київщині викрили групу поліцейських, які допомагали водіям-правопорушникам уникати відповідальності. Для цього правоохоронці навіть розробили спеціальну схему.

Керівництво Департаменту патрульної поліції НП України ініціювало службову перевірку за фактами зловживання владою співробітниками, які за гроші допомагали порушникам. Про це написала пресслужба МВС України на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НП України зі слідчими ДБР, за процесуального керівництва столичної прокуратури, розкрили схему, яку застосовували чинні та колишні поліцейські Київської області.

На Київщині викрили поліцейських-порушників МВС України

Правоохоронці для того, щоб отримати незаконний "додатковий заробіток", розробили схему звільнення від відповідальності осіб, яких помічали за кермом транспортного засобу в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння й позбавляли права подальшого керування.

Вони вносили недостовірні відомості до Інформаційного порталу Нацполіції про закриття адміністративних проваджень, направляли на адреси завідомо підроблені постанови суду про їхнє закриття, затягували строки розгляду адміністративних справ і спрямовували до суду після закінчення терміну.

На Київщині викрили групу поліцейських, які допомагали водіям-правопорушникам уникати відповідальності МВС України

Для цього правоохоронці навіть розробили спеціальну схему МВС України

На Київщині викрили групу поліцейських, які допомагали водіям-правопорушникам уникати відповідальності МВС України

Для цього правоохоронці навіть розробили спеціальну схему МВС України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада в Києві на перетині вулиць Щусєва та Берлінського трапилася ДТП за участю автомобіля поліції охорони і Audi, пасажирами якої були жінка і дитина. В підсумку постраждали чотири людини.

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