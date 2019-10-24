Зламала дві ноги і хребет: з'явилися моторошні деталі НП зі школяркою, яка вистрибнула з вікна

Стан 12-річної дівчинки, яка вистрибнула з вікна четвертого поверху в спеціалізованій школі №173 у Києві, стабільно важкий.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила тітка постраждалої Катерина Мілічова. Дитина перебуває відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

У Ангеліни, як уточнила Мілічова, діагностували перелом обох ніг, тазу, хребта в поперековому відділі, забій легенів і черепно-мозкову травму.

У Києві дівчинка вистрибнула з вікна школи Колаж

"Уже прооперували одну ніжку, встановили апарат Ілізарова. Буде ще одна операція. Далі ще..." – написала вона.

У коментарях до постів Мілічова розповіла, що причина вчинку школярки невідома, оскільки та перебуває в медикаментозному сні. "Це відомо тільки їй", – відзначається в повідомленні.

"Ангелінку виховує тато і бабуся з дідусем. Стан важкий у всіх", – додала Мілічьова.

Скріншот

Скріншот

Нагадаємо, інцидент стався в Солом'янському районі столиці 23 жовтня. Під час перерви учениця 7-го класу розігналася та вистрибнула з вікна кабінету, впавши на асфальт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Оболонському районі Києва в торгово-розважальному центрі "Метрополіс" (вулиця Маршала Малиновського, 12а) восьмирічний хлопчик упав із висоти другого поверху.

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