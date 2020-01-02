Дешевше на тисячі доларів: у Києві злочинна група виготовляла та продавала псевдоліки

У Києві зупинили діяльність злочинної групи, яка виготовляла та реалізовувала псевдоліки, зокрема і за межами України.

Правоохоронці провели обшуки та виявили чимало псевдопрепаратів, які мали б "лікувати" від онкологічних хвороб, гепатиту та ін. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Наприклад, серед псевдопрепаратівбули і флакони з маркуванням ліків від раку, ринкова вартість яких близько $10 тисяч за одиницю. Підозрювані ж продавали їх за $3-5 тис.

У Києві злочинна група виготовляла та продавала псевдоліки

Також під час обшуків виявили та вилучили документи, чорнові записи, мобільні телефони, печатки, штампи осіб-підприємців, які використовувалися для незаконної діяльності.

За рішенням суду, організатору виробництва та контрабанди фальсифікованих лікарських засобів обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 2 місяці. Трьом фігурантам справи оголосили підозри за контрабанду фальсифікованих лікарських засобів, вчинену організованою групою, в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 305 Кримінального Кодексу України. Одного з них оголосили в міжнародний розшук.

Відповідальність за таке правопорушення – позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У Києві зупинили діяльність злочинної групи, яка виготовляла та продавала псевдоліки, зокрема і за кордоном Державна прикордонна служба України

У Києві зупинили діяльність злочинної групи, яка виготовляла та продавала псевдоліки, зокрема і за кордоном Державна прикордонна служба України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві група фармацевтичних компаній підкуповувала лікарів. За це медики виписували пацієнтам препарати, у продажі яких були зацікавлені перші.

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