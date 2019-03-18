Човен перекинувся: під Києвом на Дніпрі загинули люди

У Київській області перекинувся човен із трьома рибалками. В результаті загинули двоє чоловіків 34-36 років.

Як повідомили OBOZREVATEL місцеві жителі, трагедія сталася 17 березня в с. Ходорів Миронівського району. Чоловіки ловили рибу в заплаві Дніпра. З невстановлених поки причин, човен, у якому були рибалки, перекинувся і люди опинилися у воді.

На берег вдалося дістатися лише одному рибалці. За даними нашого співрозмовника, чоловік, котрий вижив, отримав переохолодження та був доставлений у лікарню.

Трагедія сталася в с. Ходорів під Києвом Google. Maps

Трагедія сталася в с. Ходорів під Києвом Google. Maps

На місце події прибули водолази, які дістали тіло одного із загиблих. Тривають пошуки тіла другого рибалки. Обставини НП з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий хлюпнув в обличчя кислотою нейрохірургу. Напад трапився на порозі клініки. Потерпілого доставили в лікарню, а злочинцеві вдалося втекти.

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