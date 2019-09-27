Був п'яним: момент смертельної ДТП з поліцейським під Києвом потрапив на відео

Працівник поліції охорони, який у Броварах Київської області 26 вересня на авто влетів у зупинку громадського транспорту, перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння. В мережу потрапило відео моменту зіткнення.

Як повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, слідчі затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він був співробітником взводу реагування Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській області (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на автомобілі марки “Опель” на вулиці Київській в'їхав у зупинку громадського транспорту. Поліцейський збив сімейну пару та велосипедиста – від отриманих травм жінка загинула на місці, двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

ДТП під Києвом з поліцейським ДБР

Вирішуватиметься питання про повідомлення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження.

Готуватиметься клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Броварах під Києвом 26 вересня трапилась ДТП ДБР

Поліцейський на авто влетів у зупинку громадського траспорту ДБР

Загинула жінка ДБР

Ще дві людини постраждали ДБР

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Броварах Київської області 26 вересня співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми. Після цього керівництво поліції охорони Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків.

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