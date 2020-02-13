"Бухущий в зюзю!" У Києві авто врізалося в маршрутку: поранені четверо. Фото і відео ДТП

У четвер, 13 лютого, в Києві зіткнулися Audi і маршрутка №137. У результаті сильно постраждали чотири людини, серед них вагітна пасажирка легковика.

Аварія сталася близько 21:30 на перехресті вулиць Вікентія Хвойки і Кирилівської, повідомляє Київ оперативний (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами свідків, водій Audi був "бухущий в зюзю". Маршрутчик запевняє, що автомобіль виїхав на зустрічну смугу, щоб обігнати трамвай поки з нього виходили люди. Потім водій легковика нібито побачив "Богдан" і почав повертати, в результаті чого його занесло в задню частину маршрутки.

ДТП з маршруткою у Києві Дніпро оперативний

ДТП з маршруткою у Києві Дніпро оперативний

Як видно на фото, в Audi сильно пошкоджена задня частина, а у маршрутки – передня. На місці події працюють правоохоронці. Рух трамваїв тимчасово заблоковано.

ДТП з маршруткою у Києві Дніпро оперативний

ДТП з маршруткою у Києві Дніпро оперативний

ДТП з маршруткою у Києві Дніпро оперативний

ДТП з маршруткою у Києві Дніпро оперативний

ДТП з маршруткою у Києві Дніпро оперативний

ДТП з маршруткою у Києві Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі дівчина на позашляховику влетіла в поїзд, що рухався. Водійка обігнала вантажівку, яка стояла на "червоний", і не помітила склад.

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