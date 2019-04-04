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У школі Києва жорстоко побили 9-річну дівчинку: перші подробиці

1.8тЧитати матеріал російською

У школі Києва жорстоко побили 9-річну дівчинку, в результаті дитина потрапила в лікарню.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, випадок стався в навчальному закладі на вул. Ольгинській у Печерському районі 3 квітня. Дівчинка отримала закриту травму живота і була доставлена у відділення хірургії дитячої клінічної лікарні №2.

Інсайдер зазначив, що школярку побив однокласник. Обставини події нині невідомі.

У школі Києва жорстоко побили 9-річну дівчинку: перші подробиці
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві школярка побила однолітку через борг в розмірі п'ять тис. гривень.

Постраждала позичила гроші у подруги, оскільки її нібито вигнав з дому батько і їй потрібні були кошти на існування. Гроші дівчина вчасно не повернула.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
дітибулінг
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