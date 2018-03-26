Біля консульства Польщі в Києві плюнули в обличчя охоронцю

Біля консульства Польщі в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 60 близько 23:30 в неділю, 25 березня, сталася бійка.
Про це повідомляє кореспондент "Обозревателя", який став свідком інциденту.
Троє невідомих людей, за попередніми даними - громадяни Білорусі, - підійшли до охоронця консульства.
Один з них плюнув в обличчя охоронцю і втік.
З рештою почалася бійка.
В результаті двоє людей були затримані поліцією.
Імовірно нападники були в стані алкогольного сп'яніння.
Після інциденту біля консульства Польщі в Києві. Затримання хуліганів
Обозреватель
Після інциденту біля консульства Польщі в Києві. Затримання хуліганів
Обозреватель
Після інциденту біля консульства Польщі в Києві. Затримання хуліганів
Обозреватель
"Обозреватель" звернувся у посольство Польщі і київську поліцію за роз'ясненнями, однак там поки не коментують подію.
Раніше, 25 березня, в Києві українські націоналісти разом з білоруськими провели акцію солідарності, присвячену святкуванню Дня Волі в Білорусі.