Бігали по даху: мережу сполохали екстремали в київському метро. Відеофакт

У Києві підлітки забралися на дах поїзда метро і бігли по ній під час руху транспорту.
На записі, опублікованому у співтоваристві "Київ Оперативний" в Facebook, видно двох хлопців.
Їх зняли на камеру водії автомобілів, які проїжджали повз.
У мережі обговорюють вчинок екстремалів.
"Так парочці таких же в минулому році голови зрізало або я помиляюся? Пора вводити космічні штрафи, нехай поповнюють скарбницю", - вважає Денис Чухаленко.
"Дур'ю маються, ось і всі справи", - додав Юрій Бурдельний.
Скріншот відео
У той же час Алекс Черевко порадив оштрафувати батьків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екстремалки в метро Києва налякали пасажирів.
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