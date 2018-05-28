Бігали по даху: мережу сполохали екстремали в київському метро. Відеофакт

У Києві підлітки забралися на дах поїзда метро і бігли по ній під час руху транспорту.

На записі, опублікованому у співтоваристві "Київ Оперативний" в Facebook, видно двох хлопців.

Їх зняли на камеру водії автомобілів, які проїжджали повз.

У мережі обговорюють вчинок екстремалів.

"Так парочці таких же в минулому році голови зрізало або я помиляюся? Пора вводити космічні штрафи, нехай поповнюють скарбницю", - вважає Денис Чухаленко.

"Дур'ю маються, ось і всі справи", - додав Юрій Бурдельний.

Скріншот відео

У той же час Алекс Черевко порадив оштрафувати батьків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екстремалки в метро Києва налякали пасажирів.