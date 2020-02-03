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3 лютого • оновлено в 14:42
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Батьки чули, як вбивали їхнього сина: стали відомі нові подробиці НП у Києві

14.3т
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Мати і батько лікаря Андрія Сотника, якого кілер розстріляв у Києві ввечері 2 лютого, чули, як вбивають їхнього сина.

Як стало відомо OBOZREVATEL iз власних джерел, хірург орендував квартиру на вул. Саксаганського, де жив разом із дружиною і дитиною, а також своїми батьками.

Ще у 2014 році родина лікарів виїхала з окупованого Донецька.

Трагедія трапилася біля будинку, де жив лікар

Трагедія трапилася біля будинку, де жив лікар

За інформацією джерела, батьки лікаря – Микола і Олена – перебували у квартирі, коли почули ляскіт. Олена попросила чоловіка вийти подивитися, що відбувається.

Двір на Саксаганського, де трапилося вбивство пластичного хірурга

Двір на Саксаганського, де трапилося вбивство пластичного хірурга

Коли чоловік спустився вниз, то побачив у дворі закривавленого Андрія. У цей час якраз під'їхала і поліція.

Микола подзвонив дружині і повідомив страшну звістку – що вбили їхнього сина.

Лікар Андрій Сотник

Лікар Андрій Сотник

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Олег Тимченко
Теми
Вбивство в Києві Ексклюзив Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал вбивство лікарі
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