Батьки чули, як вбивали їхнього сина: стали відомі нові подробиці НП у Києві

Мати і батько лікаря Андрія Сотника, якого кілер розстріляв у Києві ввечері 2 лютого, чули, як вбивають їхнього сина.

Як стало відомо OBOZREVATEL iз власних джерел, хірург орендував квартиру на вул. Саксаганського, де жив разом із дружиною і дитиною, а також своїми батьками.

Ще у 2014 році родина лікарів виїхала з окупованого Донецька.

Трагедія трапилася біля будинку, де жив лікар

За інформацією джерела, батьки лікаря – Микола і Олена – перебували у квартирі, коли почули ляскіт. Олена попросила чоловіка вийти подивитися, що відбувається.

Двір на Саксаганського, де трапилося вбивство пластичного хірурга

Коли чоловік спустився вниз, то побачив у дворі закривавленого Андрія. У цей час якраз під'їхала і поліція.

Микола подзвонив дружині і повідомив страшну звістку – що вбили їхнього сина.

Лікар Андрій Сотник

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вбивство пластичного хірурга Андрія Сотника відбулося ввечері 2 лютого у Києві – кілер зробив кілька пострілів;

Стали відомі прикмети підозрюваного.

Також з'явилося відео моменту вбивства.

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