Батьки чули, як вбивали їхнього сина: стали відомі нові подробиці НП у Києві

Мати і батько лікаря Андрія Сотника, якого кілер розстріляв у Києві ввечері 2 лютого, чули, як вбивають їхнього сина.
Як стало відомо OBOZREVATEL iз власних джерел, хірург орендував квартиру на вул. Саксаганського, де жив разом із дружиною і дитиною, а також своїми батьками.
Ще у 2014 році родина лікарів виїхала з окупованого Донецька.
Трагедія трапилася біля будинку, де жив лікар
За інформацією джерела, батьки лікаря – Микола і Олена – перебували у квартирі, коли почули ляскіт. Олена попросила чоловіка вийти подивитися, що відбувається.
Двір на Саксаганського, де трапилося вбивство пластичного хірурга
Коли чоловік спустився вниз, то побачив у дворі закривавленого Андрія. У цей час якраз під'їхала і поліція.
Микола подзвонив дружині і повідомив страшну звістку – що вбили їхнього сина.
Лікар Андрій Сотник
Як повідомляв OBOZREVATEL:
вбивство пластичного хірурга Андрія Сотника відбулося ввечері 2 лютого у Києві – кілер зробив кілька пострілів;
Стали відомі прикмети підозрюваного.
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