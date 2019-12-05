Банда силовиків: спливли подробиці резонансного вбивства ювеліра у Києві

У Києві завершено розслідування резонансного вбивства ювеліра Сергія Кисельова. Серед підозрюваних – експоліцейський і чинний на той момент співробітник Служби безпеки України.
З'ясувалося, що учасники злочинної групи ретельно готувалися до нападу. Вони проводили візуальне спостереження за підприємцем, вивчали образ його життя і маршрути пересування, повідомила пресслужба столичної прокуратури.
5 березня бандити підстерегли Кисельова біля житлового будинку на вулиці Флоренції в Дніпровському районі. Один із зловмисників сів до нього в авто і, погрожуючи пістолетом, вимагав віддати коштовності.
Коли ювелір став чинити опір, його застрелили.
Mercedes, у якому кілер застрелив Кисельова
З місця пригоди злочинці зникли, не отримавши вигоду.
Після цього, учасники групи вирішили взятися за родичів підприємця. 13 квітня, під час підготовки до злочину, вони були затримані.
Сергій Кисельов був застрелений у власному Mercedes
"Під час проведення обшуків за місцем проживання затриманих вилучили пістолет, глушник до нього, боєприпаси, гранати, балаклави, рації та інші речові докази", – повідомили в прокуратурі.
Також під час слідства зібрано докази причетності зазначених осіб до вчинення в 2017-2018 роках серії розбійних нападів на громадян із застосуванням вогнепальної зброї.
Місце злочину
Місце злочину
У відомстві додали, що дії злочинців відрізнялася організованістю, чітким розподілом функцій і озброєністю, що дозволило додатково кваліфікувати їх дії, як організацію та участь у озброєній банді.
Наразі підозрюваним та їх захисникам відкриті матеріали кримінального провадження, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті. На сьогодні підозрювані перебувають під вартою.
Як писав OBOZREVATEL:
У Києві невідомі вистрілили в чоловіка в елітній іномарці, після чого зникли. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
Загиблим виявився 59-річний Сергій Кисельов – великий підприємець і свідок у справі "діамантових прокурорів".
Саме з магазину Кисельова в 2016 році під час обшуку прокурори вкрали коштовності.
Однак в офіційному коментарі Генеральної прокуратури заявили, що убитий не був причетний до справи "діамантових прокурорів".
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