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27 квітня • оновлено в 18:34
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Авто зависло на огородженні: під Києвом трапилася лобова ДТП. Перше відео

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У понеділок, 27 квітня, під Києвом трапилася масштабна ДТП через лобове зіткнення двох легкових автомобілів.

Моторошні кадри з місця події опублікували на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

Скріншот відео

Відзначається, що аварія трапилася на відрізку дороги від Нових Петрівців в бік Києва. За попередніми даними, є постраждалі. Всі обставини ДТП зараз встановлюються.

Судячи з відео, на на місце НП прибули три карети швидкої допомоги, поліція. В результаті зіткнення одна з легкових машин буквально повисла на відбійнику.

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Київській області на трасі Київ – Чоп через пилову бурю 16 квітня трапилася смертельна ДТП за участі шести транспортних засобів. В результаті загинули двоє осіб.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
ДТП в Києві
Місце
Україна Київ
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