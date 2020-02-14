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15 лютого • оновлено в 00:20
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Кілер із двома паспортами і громадянин РФ: знайшли фото підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга в Києві

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Підозрюваними у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві назвали громадян Киргизстану і Росії.

Імена та фото затриманих поліцією чоловіків, офіційні дані яких поки що не розголошували, в п'ятницю, 14 лютого, оприлюднило видання Dетектів-info (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Стверджується, що кілером, якого спіймали в Одесі, міг бути чоловік, у якого при собі був паспорт на ім'я 37-річного Махаматякуба Маматкодірова.

Новини
В Одесі зловили підозрюваного у вбивстві київського пластичного хірурга
Названо імена можливих вбивць пластичного хірурга в Києві

Названо імена можливих вбивць пластичного хірурга в Києві

Dетектів-info

Названо імена можливих вбивць пластичного хірурга в Києві

Названо імена можливих вбивць пластичного хірурга в Києві

Dетектів-info

Андрій Сотник: названі можливі вбивці хірурга

Андрій Сотник: названі можливі вбивці хірурга

Dетектів-info

Чи справді ця людина є киргизом, встановить слідство. У чоловіка додатково було виявлено паспорт громадянина Російської Федерації на уродженця міста Баку Каміля Караєва.

Андрій Сотник: названі можливі вбивці хірурга

Андрій Сотник: названі можливі вбивці хірурга

Dетектів-info

У ймовірного спільника кілера, затриманого в Києві, виявлено документ на уродженця міста Грозний, громадянина РФ Рустама Куркаєва.

Андрій Сотник: названі можливі вбивці хірурга

Андрій Сотник: названі можливі вбивці хірурга

Dетектів-info

Андрій Сотник: названі можливі вбивці хірурга

Андрій Сотник: названі можливі вбивці хірурга

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Вбивство пластичного хірурга у Києві
Місце
Україна Київ
Тег
вбивство
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