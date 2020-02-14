Кілер із двома паспортами і громадянин РФ: знайшли фото підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга в Києві

Підозрюваними у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві назвали громадян Киргизстану і Росії.
Імена та фото затриманих поліцією чоловіків, офіційні дані яких поки що не розголошували, в п'ятницю, 14 лютого, оприлюднило видання Dетектів-info (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Стверджується, що кілером, якого спіймали в Одесі, міг бути чоловік, у якого при собі був паспорт на ім'я 37-річного Махаматякуба Маматкодірова.
Названо імена можливих вбивць пластичного хірурга в Києві
Dетектів-info
Названо імена можливих вбивць пластичного хірурга в Києві
Dетектів-info
Андрій Сотник: названі можливі вбивці хірурга
Dетектів-info
Чи справді ця людина є киргизом, встановить слідство. У чоловіка додатково було виявлено паспорт громадянина Російської Федерації на уродженця міста Баку Каміля Караєва.
Андрій Сотник: названі можливі вбивці хірурга
Dетектів-info
У ймовірного спільника кілера, затриманого в Києві, виявлено документ на уродженця міста Грозний, громадянина РФ Рустама Куркаєва.
Андрій Сотник: названі можливі вбивці хірурга
Dетектів-info
Андрій Сотник: названі можливі вбивці хірурга
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Вбивство пластичного хірурга Андрія Сотника трапилося ввечері 2 лютого в Києві – кілер зробив кілька пострілів.
Стали відомі прикмети підозрюваного. Також з'явилося відео моменту вбивства.
З'ясувалося, що батьки пластичного хірурга чули, як вбивали їх сина.
Резонансне вбивство пластичного хірурга Андрія Сотника в центрі Києва отримала новий поворот. Виявилося, що батьки лікаря були фігурантами гучного скандалу в Донецьку. Про ситуацію ставили до відома СБУ, прокуратуру і навіть зверталися до президента.
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