"Аморально і принизливо!" Поліція влаштувала облаву біля мечеті в Києві: фото

У п'ятницю, 31 січня, правоохоронці влаштували облаву біля мечеті Ісламського культурного центру Києва.

Про це повідомив муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов на своїй сторінці в Facebook. Він підкреслив, що це було аморальним і принизливим порушенням прав віруючих (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Співробітники Державної міграційної служби в супроводі Національної поліції масово перевіряли документи мусульман перед входом в будівлю.

Поліція влаштувала облаву біля мечеті facebook/said.ismagilov

"Що це за сором такий, що це за ганьбу така? Раніше я критикував російську владу за те, що вони влаштовують облави біля мечетей, а сьогодні те ж саме відбулося в Києві!" – написав він.

Поліція влаштувала облаву біля мечеті facebook/said.ismagilov

За словами Ісмагилова близько 12:00 до мечеті під'їхали два автобуси з понад 40 екіпірованими правоохоронцями, деякі з них були в масках. В результаті було затримано і вивезено автобусами 25 осіб, які не мали при собі документів.

Поліція влаштувала облаву біля мечеті facebook/said.ismagilov

"У нас що, в Києві встановлено паспортний режим, або військовий стан? Я розумію, що міграційна служба повинна робити свою роботу, але не біля воріт мечетей, церков та інших культових споруд! Я не можу собі уявити, щоб у християнського храму, або іудейської синагоги так само влаштовували перевірку всіх, хто йде на молитву. По-перше, за що таке ставлення до мусульман України? По-друге, такий метод роботи є аморальним і принизливим! Людина що, повинна паспорт повісити на шию в розгорнутому вигляді, і тільки так йти на молитву в мечеть?" – обурений Ісмагілов.

Поліція влаштувала облаву біля мечеті facebook/said.ismagilov

Поліція влаштувала облаву біля мечеті facebook/said.ismagilov

Поліція влаштувала облаву біля мечеті facebook/said.ismagilov

Поліція влаштувала облаву біля мечеті facebook/said.ismagilov

Рані OBOZREVATEL писав, що бойовики "ДНР" на Донбасі влаштували справжню облаву на власників українських паспортів і автомобільних номерів. Людей без "документа самопроголошеної республіки" патрулі буквально виловлюють на вулицях.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!