Головна Новини
1 лютого • оновлено в 12:27
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

"Аморально і принизливо!" Поліція влаштувала облаву біля мечеті в Києві: фото

1.2т
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 31 січня, правоохоронці влаштували облаву біля мечеті Ісламського культурного центру Києва.

Про це повідомив муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов на своїй сторінці в Facebook. Він підкреслив, що це було аморальним і принизливим порушенням прав віруючих (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
У Ємені повстанці влаштували криваву бійню в мечеті: загинули 60 військових елітного полку

Співробітники Державної міграційної служби в супроводі Національної поліції масово перевіряли документи мусульман перед входом в будівлю.

Поліція влаштувала облаву біля мечеті

Поліція влаштувала облаву біля мечеті

facebook/said.ismagilov

"Що це за сором такий, що це за ганьбу така? Раніше я критикував російську владу за те, що вони влаштовують облави біля мечетей, а сьогодні те ж саме відбулося в Києві!" – написав він.

Поліція влаштувала облаву біля мечеті

Поліція влаштувала облаву біля мечеті

facebook/said.ismagilov

За словами Ісмагилова близько 12:00 до мечеті під'їхали два автобуси з понад 40 екіпірованими правоохоронцями, деякі з них були в масках. В результаті було затримано і вивезено автобусами 25 осіб, які не мали при собі документів.

Поліція влаштувала облаву біля мечеті

Поліція влаштувала облаву біля мечеті

facebook/said.ismagilov

"У нас що, в Києві встановлено паспортний режим, або військовий стан? Я розумію, що міграційна служба повинна робити свою роботу, але не біля воріт мечетей, церков та інших культових споруд! Я не можу собі уявити, щоб у християнського храму, або іудейської синагоги так само влаштовували перевірку всіх, хто йде на молитву. По-перше, за що таке ставлення до мусульман України? По-друге, такий метод роботи є аморальним і принизливим! Людина що, повинна паспорт повісити на шию в розгорнутому вигляді, і тільки так йти на молитву в мечеть?" – обурений Ісмагілов.

Поліція влаштувала облаву біля мечеті

Поліція влаштувала облаву біля мечеті

facebook/said.ismagilov

Поліція влаштувала облаву біля мечеті

Поліція влаштувала облаву біля мечеті

facebook/said.ismagilov

Поліція влаштувала облаву біля мечеті

Поліція влаштувала облаву біля мечеті

facebook/said.ismagilov

Поліція влаштувала облаву біля мечеті

Поліція влаштувала облаву біля мечеті

facebook/said.ismagilov

Рані OBOZREVATEL писав, що бойовики "ДНР" на Донбасі влаштували справжню облаву на власників українських паспортів і автомобільних номерів. Людей без "документа самопроголошеної республіки" патрулі буквально виловлюють на вулицях.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
Тег
мусульмани
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
1
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Олесь Андрій
Олесь Андрій
Не сужу,але,можливо,були якісь попередження. Нікого не зачепили,всі ідентифіковані =невідомих повезли до вияснення особи. р.с. Я не дуже добре ставлюсь до Нинішної Влади,але безпека життя довкіл повинна бути забезпечена.Розумію,що "безпека" має дуже неоднозначне тлумачення.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги