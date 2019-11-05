$2000 за довідку: у Києві лікар вимагав хабар у онкохворого

У Києві медик онкологічного диспансеру вимагав від хворого $2000 за направлення для отримання довідки про інвалідність.

65-річний медик відмовлявся документувати діагноз без грошей, повідомили на сторінці Поліції Києва у Facebook.

"37-річний чоловік звернувся до лікаря Київського обласного онкологічного диспансеру, щоб отримати висновок медичного обстеження з визначенням діагнозу для подальшого направлення на медико-соціальну експертизу. А лікар виставив пацієнту умову, що за отримання документа він має викласти $2000", – уточнили правоохоронці.

Лікар вимагав у онкохворої хабар Facebook Поліція Києва

Медик був затриманий у момент отримання хабара, йому інкримінують статтю за прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної винагороди службовою особою. Від 5 до 10 років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL, посадові особи Національного інституту раку у Києві, незважаючи на корупційний скандал, намагаються зам'яти його. Так, розслідувати розкрадання призначені особи, безпосередньо причетні до них.

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