''Убивця розгулює!'' Вдову убитого в Києві військового обурило скандальне рішення суду щодо боксера

Вдова Василя Хмелюка, який загинув після єдиного удару боксера Петра Очеретяного, обурилася рішенням суду відпустити спортсмена під домашній арешт після застави.

У своєму Instagram Аліна Хмелюк зазначила, що змушена щодня проходити повз будинок людини, від рук якої помер її чоловік, оскільки вона живе в сусідньому кварталі.

"Усього 600 000 гривен ($21 000) – ось скільки коштує життя офіцера, учасника бойових дій... Боксер Петро Очеретяний, мій сусід. Його будинок я проходжу щодня, коли йду з дитиною у парк. Будьте обережні, убивця-боксер знову розгулює", — повідомила жінка.

Василь та Аліна Хмелюки Instagram

У коментарях до свого посту вона також пояснила, що прокурор вимагатиме скасування домашнього арешту в апеляції.

Цю інформацію підтвердила і прес-секретар поліції Києва, Надія Максимець, пише "Українська правда". Вона уточнила, що апеляція уже подана і перебуває на розгляді в Київському апеляційному суді.

Також Максимець повідомила, що суд зобов'язав Очеретяного здати закордонний паспорт, жити за місцем реєстрації, за викликом прибувати до слідчого і не спілкуватися зі свідками.

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