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''Убивця розгулює!'' Вдову убитого в Києві військового обурило скандальне рішення суду щодо боксера

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Вдова Василя Хмелюка, який загинув після єдиного удару боксера Петра Очеретяного, обурилася рішенням суду відпустити спортсмена під домашній арешт після застави.

У своєму Instagram Аліна Хмелюк зазначила, що змушена щодня проходити повз будинок людини, від рук якої помер її чоловік, оскільки вона живе в сусідньому кварталі.

"Усього 600 000 гривен ($21 000) – ось скільки коштує життя офіцера, учасника бойових дій... Боксер Петро Очеретяний, мій сусід. Його будинок я проходжу щодня, коли йду з дитиною у парк. Будьте обережні, убивця-боксер знову розгулює", — повідомила жінка.

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Василь та Аліна Хмелюки

Василь та Аліна Хмелюки

Instagram

У коментарях до свого посту вона також пояснила, що прокурор вимагатиме скасування домашнього арешту в апеляції.

Цю інформацію підтвердила і прес-секретар поліції Києва, Надія Максимець, пише "Українська правда". Вона уточнила, що апеляція уже подана і перебуває на розгляді в Київському апеляційному суді.

Також Максимець повідомила, що суд зобов'язав Очеретяного здати закордонний паспорт, жити за місцем реєстрації, за викликом прибувати до слідчого і не спілкуватися зі свідками.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 2 січня на території ЖК "Французький квартал" чоловік убив свого опонента в сутичці одним ударом у голову. Приводом для цього стала "дорожня" суперечка — нападник і жертва не могли ''поділити'' пріоритетність руху.

  • Боксер утік із місця події і добу ховався від правоохоронців. Після розголосу його імені й прізвища Павло Очеретяний сам прийшов у поліцію разом зі своїм адвокатом.

  • Підозрюваному у вбивстві боксеру Петру Очеретяному обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів із правом застави.

  • 9 січня Очеретяного відпустили під заставу, зобов'язавши носити електронний браслет.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Юг Руси
Юг Руси
Он просто жёстко поставил "на своё место" сранного сторожа! Делов-то, зачем его сажать!?
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
По роже Василия виден его недюжий интеллект.
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