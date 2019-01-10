''Убивця розгулює!'' Вдову убитого в Києві військового обурило скандальне рішення суду щодо боксера

Вдова Василя Хмелюка, який загинув після єдиного удару боксера Петра Очеретяного, обурилася рішенням суду відпустити спортсмена під домашній арешт після застави.
У своєму Instagram Аліна Хмелюк зазначила, що змушена щодня проходити повз будинок людини, від рук якої помер її чоловік, оскільки вона живе в сусідньому кварталі.
"Усього 600 000 гривен ($21 000) – ось скільки коштує життя офіцера, учасника бойових дій... Боксер Петро Очеретяний, мій сусід. Його будинок я проходжу щодня, коли йду з дитиною у парк. Будьте обережні, убивця-боксер знову розгулює", — повідомила жінка.
Василь та Аліна Хмелюки
У коментарях до свого посту вона також пояснила, що прокурор вимагатиме скасування домашнього арешту в апеляції.
Цю інформацію підтвердила і прес-секретар поліції Києва, Надія Максимець, пише "Українська правда". Вона уточнила, що апеляція уже подана і перебуває на розгляді в Київському апеляційному суді.
Також Максимець повідомила, що суд зобов'язав Очеретяного здати закордонний паспорт, жити за місцем реєстрації, за викликом прибувати до слідчого і не спілкуватися зі свідками.
Як писав OBOZREVATEL:
2 січня на території ЖК "Французький квартал" чоловік убив свого опонента в сутичці одним ударом у голову. Приводом для цього стала "дорожня" суперечка — нападник і жертва не могли ''поділити'' пріоритетність руху.
Боксер утік із місця події і добу ховався від правоохоронців. Після розголосу його імені й прізвища Павло Очеретяний сам прийшов у поліцію разом зі своїм адвокатом.
Підозрюваному у вбивстві боксеру Петру Очеретяному обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів із правом застави.
9 січня Очеретяного відпустили під заставу, зобов'язавши носити електронний браслет.
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