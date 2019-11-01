Усе в фекаліях: у Києві жінка покинула в орендованій квартирі 40 котів та собаку

У Києві мешканка міста Ольга Переверзева залишила в орендованій однокімнатній квартирі 40 котів і собаку, а також не сплатила власниці усі борги. Тварини справляли потребу просто на підлогу, а також народжували дитинчат.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Власниця квартири Тетяна в чистому помешканні була ще навесні. Тоді вона побачила лише п’ять котів і просила віддати їх у притулок.

Натомість жінка отримала неоплачені борги за квартиру, а також втратила зв’язок із мешканкою. Тетяна вирішила зайти до квартири сама і побачила десятки покинутих котів.

У Києві жінка покинула в орендованій квартирі 40 котів та собаку

Згодом вона разом із волонтерами з’ясувала, що в помешканні був собака – Дружок. Усі тварини були худими, виснаженими та переляканими. У власних екскрементах вони сиділи місяцями, коти ще й плодили дитинчат.

Тварин після огляду ветеринарів віддали на перетримку киянам. А 15 з них забрала власниця квартири.

У помешканні, яке винаймала Переверзева, залишився розкиданим одяг, усе було вкрите фекаліями та мухами. Орендаторка переконувала, що тварин покинула не вона.

Також власниці квартири вдалося поговорити з хлопцем колишньої мешканки – він просив вирішити все без сварок. Втім, якщо мирно дійти згоди не вдасться, Тетяна вимагатиме відшкодування вже через суд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві жінка два роки збирала в однокімнатній квартирі пляшки, одяг і харчові відходи, через що в під'їзді з'явилися таргани, клопи та опариші.

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