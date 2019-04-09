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У центр Києва стягнули силовиків, військових і медиків: рух частково обмежений

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У Києві під будівлею Адміністрації президента 9 квітня зібралася значна кількість силовиків Національної гвардії і поліції. Також тимчасово заборонений рух однією із вулиць.

Крім цього, чергувати під АП відправили медиків, пише УНН. Такі заходи безпеки пов'язані із запланованою на 17:15 акцією Національного корпусу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Приблизно о 16:00 кількість автомобілів із військовослужбовцями досягала десяти, а правоохоронців там – майже сотня.

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Адміністрація Президента

Адміністрація Президента

УНН

"Тут заплановані масові акції, в цілях безпеки на час їхнього проведення прохід на вул. Банковій буде обмежений", – повідомила співробітниця поліції.

На сторінці Нацкорпусу у Facebook йдеться, що в урядовому кварталі пройде пікет "Вд*й свинарчукам". Збір учасників призначений біля метро "Арсенальна".

Як писав OBOZREVATEL, 16 березня через акцію Національного корпусу в Києві стягнули тисячі поліцейських і бронетехніку для підтримання правопорядку.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Обісрались по самі вуха. Ох бояться за своє бабло. Це признак кончини.
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