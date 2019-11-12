У Києві банда підлітків двічі за день побила одного й того ж охоронця в магазині: відеофакт

У Києві в одному із супермаркетів біля станції метро "Дарниця" банда підлітків побила охоронця.

Інцидент потрапив на камери відеоспостереження. Відповідне відео опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що співробітник охорони магазину зробив неповнолітнім зауваження, щоб вони не крали. Після цього вони напали на чоловіка.

Скрін відео

"Охоронець викликав поліцію, але через деякий час замість правоохоронців знову зайшли ці самі підлітки і знову побили охоронця", – йдеться в повідомленні.

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше в супермаркеті "Фуршет" у Подільському районі Києва група відвідувачів жорстоко побила охоронця. Побоїще знімали на мобільний телефон.

У 30-річного потерпілого в результаті діагностували розрив селезінки і кровотечу в черевну порожнину.

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