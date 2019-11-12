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12 листопада • оновлено в 23:33
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У Києві банда підлітків двічі за день побила одного й того ж охоронця в магазині: відеофакт

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У Києві в одному із супермаркетів біля станції метро "Дарниця" банда підлітків побила охоронця.

Інцидент потрапив на камери відеоспостереження. Відповідне відео опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що співробітник охорони магазину зробив неповнолітнім зауваження, щоб вони не крали. Після цього вони напали на чоловіка.

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У Києві банда підлітків двічі за день побила одного й того ж охоронця в магазині: відеофакт

Скрін відео

"Охоронець викликав поліцію, але через деякий час замість правоохоронців знову зайшли ці самі підлітки і знову побили охоронця", – йдеться в повідомленні.

У Києві банда підлітків двічі за день побила одного й того ж охоронця в магазині: відеофакт

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше в супермаркеті "Фуршет" у Подільському районі Києва група відвідувачів жорстоко побила охоронця. Побоїще знімали на мобільний телефон.

У 30-річного потерпілого в результаті діагностували розрив селезінки і кровотечу в черевну порожнину.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
видео банда підлітків бійка супермаркет
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзге мир.
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