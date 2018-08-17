У Києві в дитячому таборі сталося масове отруєння

У київському дитячому таборі "Пуща-Водиця" отруїлися троє дітей-учасників танцювального гуртка, які прибули туди на оздоровлення. Також симптоми гострої кишкової інфекції виявили у двох дорослих, які їх супроводжували.

Погіршення самопочуття вони помітили через два дні проживання у закладі, 15 серпня. Про це повідомили на офіційному сайті Держпродспоживслужби Києва. Зазначається, що всі троє постраждалих дітей проживали в одній кімнаті.

"Двох із них доправили до Київської міської дитячої лікарні №1, де їх оглянули і виписали в той же день. Третю дитину, на вимогу батьків, після огляду лікарями швидкої допомоги забрали додому для лікування за місцем проживання", - повідомили у Держпродспоживслужбі.

Точна причина отруєння не називається, проте експерти зазначили, що під час огляду санаторію виявили низку порушень. Наприклад, приміщення харчоблоку не відповідає санітарним нормам, відсутні довідки про стан здоров'я дорослих, що супроводжували дітей, а також є пошкодження холодильників і складських приміщень, де зберігалися продукти.

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Пуща-Водиця"

Як писав OBOZREVATEL, у липні в дитячому таборі "Славутич", що під Києвом, отруїлися 12 осіб. Одна з постраждалих впала у кому і довгий час перебувала у важкому стані.