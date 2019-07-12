У Києві в трамвая відмовили гальма: постраждала пасажирка

У Києві 12 липня неподалік станції метро "Чернігівська" у трамвая №33 відмовили гальма. Він почав котитися назад, пасажири відкрили двері й вистрибували під час руху.

Одна з пасажирів не змогла приземлитися безпечно і вдарилася головою об асфальт, повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Люди злякалися, відкрили двері й почали на ходу вистрибувати з транспорту. Під час одного з таких стрибків травмувалася бабуся", – уточнили в соцмережі.

За словами машиніста, перед виходом у рейс транспорт пройшов перевірку і все було справним. Рух трамваїв тимчасово призупинено.

Трамвай "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в Києві чоловік впав із мосту на швидкісний трамвай. Транспорт тимчасово зупиняв рух.

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