У Києві собака покусав двох жінок: подробиці НП

У Києві в Голосіївському районі собака породи американський стаффордширський тер'єр покусав двох жінок. У однієї із постраждалих діагностували травми середнього ступеня тяжкості.
Як повідомили на Instagram-сторінці dtp.kiev.ua, НП трапилася на вул. Академіка Заболотного, 102.
"Американський стафф покусав двох жінок. У однієї із них травми середнього ступеня тяжкості. Її в терміновому порядку рятувальники КАРС спустили з 18-го поверху і передали в руки швидкої допомоги", – пояснили деталі в соцмережі.
Собака покусав жінок
dtp.kiev.ua
Американський стафф (ілюстрація)
pitomec
Судячи з опублікованих фотографій, напад тварини відбувся всередині будинку, а не на вулиці.
Американський стафф напав на жінок
dtp.kiev.ua
Місце НП
Google-карти
Серйозне ПП в Києві в Голосіївському районі На вул. Академіка Заболотного, 102 американський стаф покусав двох жінок. У одній з них травми середнього ступеня тяжкості. Жінку в терміновому порядку рятувальники # КАРС спустили з 18-го поверху і передали в руки швидкої допомоги. Джерело: Рятувальники КАРС КМДА ТЕЛЕФОНУЙТЕ У РАЗІ СЕРЙОЗНИХ ПП 0444303713 https://m.facebook.com/KARS.Kyiv/ # дтп # Київ # дтпКіев # аварія # фото # сьогодні # хроніка #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev # kyiv #today #crash # карс
Як писав OBOZREVATEL, у серпні в Києві пес породи стаффордширський тер'єр загриз до смерті англійського бульдога і напав на його господарів. Від укусів агресивного собаки постраждали двоє осіб.
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