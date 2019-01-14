У Києві собака покусав двох жінок: подробиці НП

У Києві в Голосіївському районі собака породи американський стаффордширський тер'єр покусав двох жінок. У однієї із постраждалих діагностували травми середнього ступеня тяжкості.

Як повідомили на Instagram-сторінці dtp.kiev.ua, НП трапилася на вул. Академіка Заболотного, 102.

"Американський стафф покусав двох жінок. У однієї із них травми середнього ступеня тяжкості. Її в терміновому порядку рятувальники КАРС спустили з 18-го поверху і передали в руки швидкої допомоги", – пояснили деталі в соцмережі.

Собака покусав жінок dtp.kiev.ua

Американський стафф (ілюстрація) pitomec

Судячи з опублікованих фотографій, напад тварини відбувся всередині будинку, а не на вулиці.

Американський стафф напав на жінок dtp.kiev.ua

Місце НП Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у серпні в Києві пес породи стаффордширський тер'єр загриз до смерті англійського бульдога і напав на його господарів. Від укусів агресивного собаки постраждали двоє осіб.

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