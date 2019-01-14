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/Книга скарг

У Києві собака покусав двох жінок: подробиці НП

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У Києві в Голосіївському районі собака породи американський стаффордширський тер'єр покусав двох жінок. У однієї із постраждалих діагностували травми середнього ступеня тяжкості.

Як повідомили на Instagram-сторінці dtp.kiev.ua, НП трапилася на вул. Академіка Заболотного, 102.

"Американський стафф покусав двох жінок. У однієї із них травми середнього ступеня тяжкості. Її в терміновому порядку рятувальники КАРС спустили з 18-го поверху і передали в руки швидкої допомоги", – пояснили деталі в соцмережі.

Собака покусав жінок

Собака покусав жінок

dtp.kiev.ua

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Американський стафф (ілюстрація)

Американський стафф (ілюстрація)

pitomec

Судячи з опублікованих фотографій, напад тварини відбувся всередині будинку, а не на вулиці.

Американський стафф напав на жінок

Американський стафф напав на жінок

dtp.kiev.ua

Місце НП

Місце НП

Google-карти

Серйозне ПП в Києві в Голосіївському районі На вул. Академіка Заболотного, 102 американський стаф покусав двох жінок. У одній з них травми середнього ступеня тяжкості. Жінку в терміновому порядку рятувальники # КАРС спустили з 18-го поверху і передали в руки швидкої допомоги. Джерело: Рятувальники КАРС КМДА ТЕЛЕФОНУЙТЕ У РАЗІ СЕРЙОЗНИХ ПП 0444303713 https://m.facebook.com/KARS.Kyiv/ # дтп # Київ # дтпКіев # аварія # фото # сьогодні # хроніка #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev # kyiv #today #crash # карс

Публікація від dtp.kiev.ua (@ dtp.kiev.ua)

Як писав OBOZREVATEL, у серпні в Києві пес породи стаффордширський тер'єр загриз до смерті англійського бульдога і напав на його господарів. Від укусів агресивного собаки постраждали двоє осіб.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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