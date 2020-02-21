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21 лютого • оновлено в 21:06
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У Києві "втомився" ще один міст: бетон упав прямо на авто. Фото

1.1т
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У п'ятницю, 21 лютого, на автомобіль, який рухався під Дегтярівська мостом, упали шматки бетону шляхопроводу.

Пошкоджена була машина Suzuki, що проїжджала близько 16:00 по вулиці Олени Теліги. Фото з'явилися в Facebook "Київ Оперативний" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Камінь розбив вітрове скло, пошкодив капот і дах автомобіля. Під час НП ніхто з людей не постраждав. Під час оформлення ДТП перекрили одну зі смуг руху, через що утворився затор.

Новини
"Майже відірвало руку": у Києві з мосту на авто впав бетон
У Києві шматок Дегтярівського моста впав на машину

У Києві шматок Дегтярівського моста впав на машину

У Києві шматок Дегтярівського моста впав на машину

У Києві шматок Дегтярівського моста впав на машину

У Києві шматок Дегтярівського моста впав на машину

У Києві шматок Дегтярівського моста впав на машину

У Києві шматок Дегтярівського моста впав на машину

У Києві шматок Дегтярівського моста впав на машину

Як пише "Сегодня", деталі НП розкрив начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

"Від облицювання шляхопроводу відвалився шматок від бетону розміром 20 на 20 сантиметрів. Він впав на капот автомобіля і розбив лобове скло. Ніхто з людей в результаті падіння облицювання не постраждав. На місці НП зараз працюють співробітники поліції і представники дорожніх служб – оформляють всі необхідні документи . Після цього комунальні служби проведуть детальне обстеження шляхопроводу і відіб'ють від нього честі бетону, які можуть впасти на проїжджаючі авто", – пояснив він.

У Києві "втомився" ще один міст: бетон упав на авто

У комунальній корпорації "Київавтодор" повідомили, що з'ясовують обставини НП.

"Якщо підтвердиться інформація, що шматок бетону відколовся саме від шляхопроводу і пошкодив автомобіль, то його власнику буде виплачено компенсацію. Також буде проведено повне обстеження конструкцій шляхопроводу. Варто відзначити, що Дегтярівський шляхопровід визнаний аварійним і вимагає термінового ремонту", – повідомили в "Київавтодорі".

У Києві шматок Дегтярівського моста впав на машину

У Києві шматок Дегтярівського моста впав на машину

ТСН

У Києві шматок Дегтярівського моста впав на машину

У Києві шматок Дегтярівського моста впав на машину

ТСТ

У Києві шматок Дегтярівського моста впав на машину

У Києві шматок Дегтярівського моста впав на машину

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Оболонському районі Києва, на вулиці Богатирській, частина моста вулиці Лугової упала прямо на автомобіль.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Київ
Тег
авто
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Никто из людей не пострадал, только paгули
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЦЭ КРЫМСЬКЫЙ МОСТ!!! Медовар точно предсказывает! :-))))
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