У Києві п'яний вандал помочився на портрети Небесної Сотні. Відео

У центрі Києва п'яний хлопець осквернив меморіал Героям Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності.

Вандал помочився на фотографії, встановлені на. вул. Інститутській біля Майдану Незалежності. Відповідне відео, отримане від фоловера, 21 жовтня опублікував у Facebook "Київ Оперативний" (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"Може хто знає цього недобитка?" – запитали автори поста читачів.

На записі видно, що хлопець хитався з боку в бік і ледь тримався на ногах. Під час інциденту його оточували випадкові перехожі.

Користувачів мережі обурив вчинок. Вони зажадали покарати вандала за осквернення меморіалу.

Обережно, ненормативна лексика!

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Чернігівщині в Талалаївському районі чотири школярки станцювали тверк на плитах меморіалу загиблим воїнам АТО. Їх залучили до відповідальності.