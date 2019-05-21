У Києві невідомі другий день поспіль блокують роботу ВККС

У Києві 21 травня під стінами Вищої кваліфікаційної комісії суддів знову зібралася група невідомих, які блокують вхід.

Вони вимагають відставки глави ВККС Сергія Козьякова і його заступника, пише УНІАН. Серед тих, хто блокує роботу комісії, були помічені не тільки молодики спортивної зовнішності, а й пенсіонери.

Один із учасників акції представився членом громадської організації "Чесна країна". Протестувальники вибірково не пускають у будівлю членів комісії і суддів, які прийшли на кваліфікаційний іспит.

Мітинг УНІАН

Повідомляється також, що 21 травня для оцінювання знову не з'явилися майже всі судді Окружного адміністративного суду Києва.10 травня на іспит не прийшли 34 судді цього суду. Всі вони нібито захворіли в один день.

Як писав OBOZREVATEL, 20 травня група невідомих оточила будівлю Вищої кваліфікаційної комісії суддів у Києві. Вони заблокували вхід. Через це робота ВККС була паралізована, а проведення кваліфікаційного оцінювання зірвано.

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