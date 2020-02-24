У Києві 24 лютого через негоду зі стіни багатоповерхівки обсипалося утеплення фасаду.

Інцидент трапився на вулиці Новаторів у Дніпровському районі. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"На вулиці Новаторів, 22а будинок вирішив, що йому жарко, і трохи роздягнувся, скинувши зайве утеплення фасаду", – йдеться у дописі.

У Києві негода пошкодила багатоповерхівку

Саме 24 лютого столицю України накрила потужна негода – йшов дощ зі снігом, здійнявся вітер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 лютого Київ затопило водою. На одній із вулиць причиною стала несправна каналізація, на багатьох інших – сильний дощ зі снігом.

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