У Києві на парковці утворився "гейзер": вода піднімалась вище даху. Відео

У Києві на парковці утворився "гейзер". Facebook/Київ оперативний

У Києві справжній "гейзер" утворився на парковці супермаркету Novus.

Інцидент трапився на бульварі Дружби Народів. Відповідні відео 30 червня з'явилися на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Новий гейзер утворився на парковці супермаркету Novus на Дружби Народів. Очевидці кажуть, що напір б'є просто з каналізаційного люка", – йдеться у дописі.

На першому відео видно, як краплі води підіймались навіть вище даху супермаркету, на другому ж напір був значно меншим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 26 травня трапився черговий прорив труби з водою, у результаті чого посеред вулиці утворився "фонтан", усе навколо затягнуло парою.